Trabzonspor'da yeni transferler sağlık kontrolünden geçti!

Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığını duyurduğu Anders Trondsen ve Stiven Plaza, sağlık kontrollerinden geçti.

Trabzonspor'un yeni transferleri Anders Trondsen ve Stiven Plaza, sağlık kontrolünden geçti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Anders Trondsen ve Stiven Plaza bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiler" ifadesine yer verildi.

İki futbolcu da geçtiğimiz günlerde Trabzonspor tarafından KAP'a bildirilmişti.

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