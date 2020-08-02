02 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Sezon açılışı ertelendi

Sezon açılışı ertelendi
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

Fırtına'nın Kupaları'ndan aldığı 1 yıl men cezasının tarafından onanmasıyla bordo-mavililerin planlaması da değişti.

Fırtına'nın Kupaları'ndan aldığı 1 yıl men cezasının tarafından onanmasıyla bordo-mavililerin planlaması da değişti. Daha önce 10 Ağustos olarak hazırlıklara başlamayı düşünen Karadeniz temsilcisi bu tarihi 18 Ağustos'a çekti. pandemi nedeniyle sezona kendi tesislerinde hazı rlanacak.
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