14 Ağustos 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif!

Fırtına'da Covid-19 vakası! Test pozitif çıktı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 Giriş Tarihi: 14.08.2020

'da corona virüsü şoku... Bordo-mavililer 1 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ardından 'da da corona virüsü şoku yaşanıyor. Bordo mavili kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Trabzonspor'da corona virüsü vakası

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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