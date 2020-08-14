Trabzonspor'da 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif!

Trabzonspor'da corona virüsü şoku... Bordo-mavililer 1 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'da da corona virüsü şoku yaşanıyor. Bordo mavili kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.



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