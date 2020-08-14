Trabzonspor'un anlaştığı Jozo Simunovic kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Gelecek sezon kadro yapılanmasına devam eden Trabzonspor'un anlaştığı isimlerden biri olan Jozo Simunovic'in kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Jozo Simunovic kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Eddie Newton ile devam kararı alan Trabzonspor, eksik bölgelerine takviye yapmaya devam ediyor. Trabzonspor, Jozo Simunovic ile anlaştı.
JOZO SIMUNOVIC KİMDİR?
Jozo Simunovic 4 Ağustos 1994 yılında dünyaya geldi. Simunovic NK Mestrica altyapısından yetiştikten sonra 2006'da Dinamo Zagreb altyapısına geçiş yaptı. 191 cm boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor. Simunovic Ocak 2013'te Dinamo Zagreb A takımına yükseldi. Hırvatistan'ın U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 Milli takımlarında forma giydi. Henüz Hırvatistan A Milli Takımı formasını giymiş değil. Simunovic son sezonunda Celtic formasıyla 6 maça çıktı 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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