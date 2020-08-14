14 Ağustos 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un anlaştığı Jozo Simunovic kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Jozo Simunovic kimdir?
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

Gelecek sezon kadro yapılanmasına devam eden 'un anlaştığı isimlerden biri olan 'in kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Jozo Simunovic kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Eddie Newton ile devam kararı alan , eksik bölgelerine takviye yapmaya devam ediyor. Trabzonspor, ile anlaştı.

JOZO SIMUNOVIC KİMDİR?

Jozo Simunovic 4 Ağustos 1994 yılında dünyaya geldi. Simunovic NK Mestrica altyapısından yetiştikten sonra 2006'da altyapısına geçiş yaptı. 191 cm boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor. Simunovic Ocak 2013'te Dinamo Zagreb A takımına yükseldi. Hırvatistan'ın U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 Milli takımlarında forma giydi. Henüz Hırvatistan A Milli Takımı formasını giymiş değil. Simunovic son sezonunda formasıyla 6 maça çıktı 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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