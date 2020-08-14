Trabzonspor'dan Kenneth Omeruo harekatı!

Üç takviye yaparak transfer şova başlayan Trabzonspor bir dönem Alanya, Kasımpaşa ve Chelsea’de forma giyen savunmacıyı kiralamak için Leganes kulübünün kapısını çalacak.

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Trabzonspor'da transfer harekatı devam ediyor. Sol bek Marlon, merkez orta saha Trondsen ve forvet Plaza'yı renklerine bağlayan Karadeniz devi, tanıdık bir isim için de harekete geçti: Kenneth Omeruo. Bir dönem Kasımpaşa'da forma giyen Nijeryalı stoper için girişimler başladı. Yönetimin, La Liga'da bu sezon küme düşen Leganes'ten ayrılmak isteyen Omeruo'yu ilk etapta kiralamak istediği kaydedildi. Leganes, geçen sezonun başında transfer ettiği 1.85 boyundaki savunmacı için Chelsea'ye 5 milyon euro bonservis ödemişti. Tecrübeli futbolcu geride kalan sezonda La Liga'da 23 maça çıkmıştı.

Stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen Kenneth Omeruo, Nijerya Milli Takımı'nın formasını 50 kez terletti ve fileleri bir kez sarstı. 2012 yılında Standard Liege'den Chelsea'ye transfer olan ve o tarihten itibaren sık sık başka takımlara kiralık olarak verilen Omeruo, 3 sezon Süper Lig'de forma giydi. 2015-16'da Kasımpaşa, 2016- 17'de Alanyaspor'da görev yapan Omeruo, ardından yeniden Kasımpaşa'nın yolunu tutmuştu. Bordo-mavililerin, Omeruo ile görüştüğü ve yakın bir zamanda da Leganes ile masaya oturarak işi bitirecekleri dile getiriliyor.







DROGBA'YI KİLİTLEMİŞTİ

2014 Dünya Kupası'nda Nijerya formasını giyen Omeruo, kariyeri boyunca çok önemli yıldızlara karşı oynadı. 26 yaşındaki futbolcu, "Drogba'ya karşı Afrika Uluslar Kupası'nda oynamak oldukça ilginçti. Şu an bulunduğum durumda olmamı sağlayan maçlardan biriydi. Çeyrek finalde onlara karşı oynadık ve 2-1 kazandık. Bireysel olarak iyi bir performans ortaya koydum. Chelsea oyuncusu olarak Drogba'ya karşı oynadığım futbol diğer kulüplerin dikkatini çekti. Drogba'nın kariyerimde çok önemli bir yeri var" demişti.

Profesyonel kulüp kariyerinde 209 resmi maçta forma giyen Kenneth Omeruo, 50 sarı, 2 de kırmızı kart gördü. Tecrübeli stoper ülkesi Nijerya milli takımında da 50 kez boy gösterdi.

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