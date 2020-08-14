Trabzonspor'dan Kenneth Omeruo harekatı!
Üç takviye yaparak transfer şova başlayan Trabzonspor bir dönem Alanya, Kasımpaşa ve Chelsea’de forma giyen savunmacıyı kiralamak için Leganes kulübünün kapısını çalacak.
Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Trabzonspor'da transfer harekatı devam ediyor. Sol bek Marlon, merkez orta saha Trondsen ve forvet Plaza'yı renklerine bağlayan Karadeniz devi, tanıdık bir isim için de harekete geçti: Kenneth Omeruo. Bir dönem Kasımpaşa'da forma giyen Nijeryalı stoper için girişimler başladı. Yönetimin, La Liga'da bu sezon küme düşen Leganes'ten ayrılmak isteyen Omeruo'yu ilk etapta kiralamak istediği kaydedildi. Leganes, geçen sezonun başında transfer ettiği 1.85 boyundaki savunmacı için Chelsea'ye 5 milyon euro bonservis ödemişti. Tecrübeli futbolcu geride kalan sezonda La Liga'da 23 maça çıkmıştı.
Stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen Kenneth Omeruo, Nijerya Milli Takımı'nın formasını 50 kez terletti ve fileleri bir kez sarstı. 2012 yılında Standard Liege'den Chelsea'ye transfer olan ve o tarihten itibaren sık sık başka takımlara kiralık olarak verilen Omeruo, 3 sezon Süper Lig'de forma giydi. 2015-16'da Kasımpaşa, 2016- 17'de Alanyaspor'da görev yapan Omeruo, ardından yeniden Kasımpaşa'nın yolunu tutmuştu. Bordo-mavililerin, Omeruo ile görüştüğü ve yakın bir zamanda da Leganes ile masaya oturarak işi bitirecekleri dile getiriliyor.
DROGBA'YI KİLİTLEMİŞTİ
2014 Dünya Kupası'nda Nijerya formasını giyen Omeruo, kariyeri boyunca çok önemli yıldızlara karşı oynadı. 26 yaşındaki futbolcu, "Drogba'ya karşı Afrika Uluslar Kupası'nda oynamak oldukça ilginçti. Şu an bulunduğum durumda olmamı sağlayan maçlardan biriydi. Çeyrek finalde onlara karşı oynadık ve 2-1 kazandık. Bireysel olarak iyi bir performans ortaya koydum. Chelsea oyuncusu olarak Drogba'ya karşı oynadığım futbol diğer kulüplerin dikkatini çekti. Drogba'nın kariyerimde çok önemli bir yeri var" demişti.
Profesyonel kulüp kariyerinde 209 resmi maçta forma giyen Kenneth Omeruo, 50 sarı, 2 de kırmızı kart gördü. Tecrübeli stoper ülkesi Nijerya milli takımında da 50 kez boy gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama