15 Ağustos 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Ya tamam ya devam!

Ya tamam ya devam!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.08.2020

Sosa, menajeri Pra’ya “Önce Trabzonspor ile görüş” talimatı vermişti Pra dün İstanbul’a geldi. Ağaoğlu ile konuşacak ve rotası belli olacak.

Trabzonspor'da herkesin aklında aynı soru var: Jose Sosa gidecek mi kalacak mı? Karadeniz temsilcisi pandemi öncesi 2 milyon 250 bin euro'luk bir teklif yapmıştı. Salgın sonrası gelirler düşünce rakamı 1 milyon 750 bin euro'ya indirmişti. Sosa görüşmelerin ilk teklif üzerinden devam etmesini isterken Trabzonspor cephesi ise bonuslarla 2 milyon euro'yu bulan ikinci önerilerinin son kararları olduğunu belirtiyor. Tüm bunlar yaşanırken 35 yaşındaki futbolcu menajeri Maxi Pra'ya "Önce Trabzonspor ile görüş" talimatı vermişti. Pra dün İstanbul'a geldi. İlk olarak Ahmet Ağaoğlu ile temas kuracak. Anlaşma sağlanırsa Sosa, bordo-mavili formayı giymeye devam edecek, aksi durumda Pra alternatif ekiplerle iletişime geçecek.

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