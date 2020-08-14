14 Ağustos 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Jozo Siminovic ile prensipte anlaştı!

Fırtına'ya dev stoper! Anlaşma sağlandı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 Giriş Tarihi: 14.08.2020

Yeni sezon öncesi çalışmalarına tam gaz devam eden , İskoç ekibi 'in Hırvat stoperi ile prensipte anlaşma sağladı.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar çalışmalarını sürdürüyor.

2020-2021 sezonunda şampiyonluk hedefleyen , transferin hızlı takımlarından biri konumunda. Yaz transfer döneminde Trondsen, Plaza ve Marlon'u kadrosuna katan Karadeniz temsilcisi, savunma hattına bir takviye daha yaptı.

TRT Spor'un haberine göre bordo-mavililer, forması giyen 26 yaşındaki stoper Jozo Simunovic ile anlaştı.

Hırvat savunmacının transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Simunovic, geçtiğimiz sezon 16 maçta 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.

Trabzonspor'a Nijeryalı stoper haberin devamı

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