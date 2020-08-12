Marlon Rodrigues resmen Trabzonspor'da!
Trabzonspor, daha önce görüşmelere başladığı Marlon Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Bordo-mavililer Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) oyuncunun mali şartlarını bildirdi.
Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Trabzonspor bir ismi daha kadrosuna kattı. Bordo-mavililerin resmi kanallardan yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Oyuncuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu açıklamaları yaptı:
"Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, 2.000.000.-EUR satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fluminense Kulübüne kiralama bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir. Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi/kiralanması halinde, Fluminense Kulübüne, kesin transfer/kiralama tutarının %10'u kadar satış payı ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
Oyuncuya ödenecek tutarlar şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2020/21 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;
2021/22 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
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