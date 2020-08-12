12 Ağustos 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yeni sezona başlangıç tarihi belli oldu

Trabzonspor'da start tarihi belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

, yeni sezon hazırlıklarına başlamak için gün sayıyor. Eddie Newton yönetimindeki Trabzonspor'un sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih açıklandı. İşte detaylar...

2020-2021 sezonuna 17 Ağustos Pazartesi günü 'nde gerçekleşecek antrenman ile start verecek.
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