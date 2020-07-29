Trabzonspor kupa aşkına! İki taraf da hırslı

Bordo-mavililer sezonun son maçında Alanyaspor karşısında kupa arayacak. Fırtına son olarak 2009-10 sezonunda Fenerbahçe’yi finalde yenerek kupayı müzesine götürmüştü. Tek hedef bugün Alanyaspor’u devirerek camiayı sevindirmek.

Bordo-mavililer sezonun son maçında Alanyaspor karşısında kupa arayacak. Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de uzun süre Medipol Başakşehir ile çekişmiş ancak mutlu sona ulaşamamıştı. Bu sezon dökülen terin karşılığını Ziraat Türkiye Kupası ile taçlandırmak isteyen Fırtına'da teknik heyet ve futbolcular bir hayli heyecanlı. Kariyerinin tamamını yardımcı hocalık yaparak geçiren Eddie Newton ilk kupasını kazanmak istiyor. Takımda da birçok isim kariyerlerinde ilk defa kupa kaldıracak.



UĞURCAN İDDİALI

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan ve satılması halinde bonservisinden en az 25 milyon euro beklenen Uğurcan Çakır tamamen finale konsantre olmuş durumda. 24 yaşındaki genç eldiven "Bu yılı kupa ile kapatmak gerçekten çok önemli. Tüm takım bu hedefe odaklanmış durumdayız. Rakibimizin neler yapabileceğiyle ilgilenmiyoruz. Sahada kendi istediklerimizi yaparak kupayı kazanmayı arzuluyoruz" dedi. Uğurcan takımın hırsının sahaya yansıyacağını söyledi.



FIRTINA'NIN 15. FİNALİ

Trabzonspor daha önce 14 kez Türkiye Kupası'nda final oynadı. 8 defa kupayı müzesine götürdü. Alanyaspor ise tarihinde ilk kez kupa finalinde boy gösterecek.



YÖNETİM İLK KUPA PEŞİNDE

Fırtına'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi ilk kupalarını istiyorlar. Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıramayan bordo- mavili yönetim, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak bu hasretlerini dindirmeyi planlıyorlar.



ALANYA İLE 9. RANDEVU

kiİ takım bugüne kadar 8 defa karşı karşıya geldi. Alanyaspor rakibini 4 kez mağlup ederken, Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunuyor. 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.



SAVAŞIP ALACAĞIZ

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, kupa finali öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu "Bu sezonun emeklerini Türkiye Kupası'nı kazanarak almak istiyoruz. Tüm takım çok heyecanlı ve hırslı. Hedefimiz Trabzonspor'un müzesine bir kupa taşımak. Bunun için hepimiz çok çalışacağız. Savaşıp o kupayı Trabzon'a getireceğiz" ifadelerini kullandı.



AVCI'DA SORUN YOK

Trabzonspor'da yönetim kurulu, kupa finalinin ardından Perşembe günü İstanbul'da toplanacak. Burada yeni hoca ile birlikte, gidecek ve kalacak isimler masaya yatırılacak. Daha önce görüşülen Abdullah Avcı ismi üzerinde genel bir birleşme var. Ağaoğlu'nun yüz yüze görüştükten sonra Avcı ismini resmen açıklaması bekleniyor.



EŞLER VE ÇOCUKLAR KAFİLEDE

Sezonun son maçında kupa kaldırmak isteyen Trabzonspor, İstanbul'a hareket ederken futbolcuların eşleri ve çocukları da kafileye dahil oldu. Bordo-mavililerin uçağından neşe ve kahkaha sesleri eksik olmadı. Oyuncular keyifliydi.



TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Türkiye Kupası finali öncesi Trabzonspor'da başkan, yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve çalışanlar koronavirüs testine girdi. 16. defa tekrarlanan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.



TEK EKSİK AHMET CANBAZ

Bordo-mavililer, kupa finali için İstanbul'a gitti. Eddie Newton yönetiminde son antrenmanını yapan Trabzonspor ardından İstanbul'a hareket etti. 25 kişilik kafilede Ahmet Canbaz dışında eksik bulunmuyor.



YENİ FORMA İLE SAHADA

Karadeniz Fırtınası bugünkü finale gelecek sezon formasıyla çıkmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu. TFF'den bu isteğe olumlu yanıt çıktı. Trabzonspor bugünkü Alanyaspor mücadelesinde gelecek sezonun beyaz formasıyla sahada olacak. Diğer iki forma da kısa süre içinde tanıtılacak ve satış için raflardaki yerini alacak.



ZAFER BİZİM OLACAK

Erol Bulut: Güzel geçen sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz Efecan Karaca: Biz kupayı kazanmak için her şeyi yapacağız.

Eddie Newton: Sezon boyunca çok çalıştık. Kupayı alacağız Jose Sosa: Final şansı sürekli gelmez. Bunu değerlendirmeliyiz.



ALANYASPOR CEPHESİ

Erol Bulut (Teknik direktör): Tarihimizdeki en önemli maçlardan biri. İki takım da buraya hak ederek geldi. İnşallah bu güzel sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz. Futbolcuların transfer haberlerinin çıkması güzel bir faktör. Baskı değil daha çok motive ediyor. Bu sadece bizi daha fazla güçlendirir. Futbol demek taraftar demek. Maalesef bu pandemi döneminde taraftarlar yok. Alanyasporluların bizi ekran başından da destekleyeceğini biliyoruz. Kupayı onlar için de kazanmayı çok istiyoruz.

Efecan Karaca (Kaptan): Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. 3 gündür Trabzonspor'u analiz ediyoruz. İleride etkili hücum silahlarını durdurmamız gerekiyor. Hedefimiz güzel futbolla kupayı müzemize götürmek. Alanyaspor ile iki defa şampiyonluk mutluluğu yaşadım. Şimdi kupayı da istiyorum.



TRABZONSPOR CEPHESİ

Eddie Newton (Teknik direktör): Alanyaspor etkileyici bir takım. Bunu bu sezon gördük. Onlara karşı yapacaklarımızı çok çalıştık. Kupayı kazanan taraf olmak istiyoruz. Sezon boyu bir hedef uğruna çok çalışıp alamadığınızda bir hayal kırıklığı olabilir ama bu final için ekstra motivasyona ihtiyacımız yok. Biz hazırız. Taraftarsız futbola asla futbol denemez. Trabzonspor taraftarı bizi her yerde destekledi. O desteği hep hissettik. Maalesef yanımızda olamayacaklar. Rakip taraftar da yok. Şartlar eşit.

Jose Sosa (Kaptan): Trabzonspor'u bir final maçında temsil ettiğimiz için mutluyuz. Böyle bir şans her zaman gelmeyebilir. Sezonu kupa ile tamamlamak istiyoruz. Futbol taraftarlarla güzel ancak bu mücadelede yanımızda olamayacaklar. Tribünde olmasalar da biz onlar için oynayacağız ve kupayı alacağız.



FİNALE NASIL GELDİLER?

TRABZONSPOR

5. TUR

Altay-Trabzonspor 1-2

Trabzonspor-Altay 4-1

SON 16 TURU

Trabzonspor-Denizlispor 2-0

Denizlispor-Trabzonpor 2-0 (2-4 pen)

ÇEYREK FİNAL

Trabzonspor-BB Erzurum 5-0

BB Erzurum-Trabzonspor 1-4

YARI FİNAL

Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1

Fenerbahçe-Trabzonspor 1-3



ALANYASPOR



4. TUR

Alanyaspor-İnegölspor 3-0



5. TUR

Alanyaspor-Adanaspor 5-1

Adanaspor-Alanyaspor 1-7

SON 16 TURU

Alanyaspor-Kasımpaşa 3-1

Kasımpaşa-Alanyaspor 3-2

ÇEYREK FİNAL

Alanyaspor-Galatasaray 2-0

Galatasaray-Alanyaspor 3-1

YARI FİNAL

Antalyaspor-Alanyaspor 0-1

Alanyaspor-Antalyaspor 4-0

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