08 Ağustos 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Önder Bülbüloğlu'nun yerine Zafer Göktaş getirildi

Trabzonspor'da Bülbüloğlu'nun yerine Göktaş getirildi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

'da geçtiğimiz günlerde istifa eden yönetim kurulu üyesi 'nun yerine getirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın 'ndan boşalan yönetim kurulu üyeliğine tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince 1'inci yedek üye 'ın getirilmesine karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.

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