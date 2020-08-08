Chelsea'nin 2 ismi Trabzonspor'a! Eddie Newton devrede

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton devreye girdi. İngiliz teknik adam, daha önce görev aldığı Chelsea'den iki ismi Fırtına'ya getiriyor. İşte detaylar...

Karadeniz temsilcisinde gözler transfere çevrildi. Lisans Kurulu'nun belirlediği rakamlar içinde kalarak mümkün olan en güçlü kadroyu kurmayı hedefliyen bordo-mavililer bu süreçte yeni teknik adam Eddie Newton'ın özel bağlantılarını kullanacak. Chelsea'de futbol oynadıktan sonra uzun yıllar da yardımcı antrenörlük, kiralık oyuncuları izleme gibi birçok farklı görevde bulunan Newton, Mavilerin içini dışını en iyi bilen isimlerden biri. Premier Lig temsilcisinde özel bir yeri olan İngiliz çalıştırıcı Chelsea takımının kadrosunda kullanmayıp, kiralık göndereceği isimlere kanca attı.

BÜYÜK YETENEKLER

Trabzonspor'un kadrosuna almak istediği isimler Etham Ampadu ile Conor Gallagher. Ampadu son dönemde dikkat çeken savunma oyuncularından biri. Chelsea geçen sezon 19 yaşındaki oyuncuyu RB Leipzig'e göndermişti. Ampadu burada istediği süreleri alamadı. Bunda sırtından yaşadığı sakatlıkların da büyük payı oldu. Conor Gallagher ise geçen yıl önce Charlton'a sonra da Swansea'ye kiralandı. Başarılı orta saha 45 maça çıktı. 6 gol atıp, 11 de asist yaptı. Eddie Newton bu iki ismin kiralanması için zel bağlantılarını kullanıyor.

ÇİFT CİĞERLİ

Conor Gallagher'ın en fark edilen özelliği iki ceza sahası arasında mekik dokuması. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, tekniği, oyun zekası ve doğru pozisyon alma bilgisiyle günümüz orta sahasında olması gereken birçok özelliğe sahip.







AMPADU GENÇ BİR LİDER

Etham Ampadu, genç yaşına rağmen lider özelliklerine sahip bir stoper. Soğukkanlı olduğu kadar ciddi bir savaşçı. Ayaklarına çok hakim. Topu arkadan oyuna çok iyi sokuyor. Aynı zamanda görev aldığında ön liberoda oynaması önemli bir avantaj.





SİSTEMİ 4-3-3

Trabzonspor'da Eddie Newton gelecek sezon için sistemini belirledi. İngiliz çalıştırıcı sahaya 4-3-3 ağırlıklı ofansif bir sistemle yayılacak. Newton, Ada futbolunun güçlü, hızlı, pasa yatkın özelliklerini Fırtına'ya taşımak istiyor. Newton bu geçiş dönemi ne kadar kısa sürerse takımın o kadar başarılı bir şekilde yoluna devam edeceğini düşünüyor. (Fotomaç)

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