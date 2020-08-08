Trabzonspor'un anlaştığı Anders Trondsen kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Gelecek sezon kaliteli ve rotasyonu bol bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, Anders Trondsen ile anlaştı. Peki, Anders Trondsen kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Trabzonspor gelecek sezon uygun bütçe ile kaliteli ve rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. İlk transfer girişimini gerçekleştiren Trabzonspor Anders Trondsen ile anlaştı.

ANDERS TRONDSEN KİMDİR?

Anders Trondsen 30 Mart 1995 yılında Norveç'te dünyaya geldi. 4 kez Norveç milli takımında forma giyen Anders Trondsen, merkez orta sahada görev alıyor. 183 cm boyundaki Anders Trondsen bu sezon 23 maçta 1 gol 5 asist yaptı.

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