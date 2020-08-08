Trabzonspor Caleb Ekuban'ın değerini belirledi!
Bu sezon Süper Lig'i 2. sırada bitiren Trabzonspor'un yıldızları, birçok kulübün transfer listesine girdi. Bordo-mavili takımın yıldızı Caleb Ekuban'a teklifler olduğu öğrenilirken, Fırtına oyuncu için kapıyı 7 milyon Euro'dan açtı.
Karadeniz ekibinin gözde isimlerinden biri de Caleb Ekuban. Ganalı futbolcuyla Rangers ve Celtic de ilgileniyor ancak onlar Celta Vigo ile Al Hilal seviyesine çıkamadılar. İspanyol temsilcisi 5, Araplar ise 4 milyon euro'luk tekliflerle bordo-mavililerin kapısını çaldılar. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise bonservisini Leeds United'dan 1 milyon euro'ya aldıkları 26 yaşındaki futbolcuyu bu rakamlara göndermeyeceğini söyledi. Ağaoğlu, 2022'ye kadar bonservisi olan Ekuban'dan en az 7 milyon euro'luk bir bonservis beklediklerini, daha düşük tekliflerle ilgilenmediklerini belirtti.
EN ÇOK TRABZON FORMASI GİYDİ
Caleb Ekuban kariyerinde en çok bordomavili formayı taşıdı. Ganalı yıldız 70 defa Trabzonspor forması ile sahaya çıktı. 18 gol atarken, 14 de asist yaptı. 7 defa sarı kartla cezalandırılırken, hiç kırmızı görmedi. (Fotomaç)
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