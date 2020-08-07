07 Ağustos 2020, Cuma
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Trabzonspor Anders Trondsen için görüşmelere başladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Rosenborg forması giyen Anders Trondsen'in transferi için görüşmelere başladı. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Trabzonspor, Rosenborg kulübü ile görüşmelere bugün itibarıyla resmen başladı" ifadelerini kullandı.
07.08.2020
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