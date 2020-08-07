Trabzonspor transferde fırtınalar estirecek! En az 7 oyuncu...
Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer stratejisini belirledi. Transferde fırtınalar estirmesi beklenen bordo-mavili takım, takıma en az 7 takviye yapmak istiyor.
Yeni sezon harcama limitlerinin açıklanmasıyla Trabzonspor'un transferde izleyeceği yol da büyük oranda netlik kazandı. Karadeniz ekibi en az 7 transfer yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon özellikle stoper bölgesinde ciddi sorunlar yaşayan bordo-mavililer bu bölgeye iki takviye hedefliyor. Mevcut kadrodaki bazı stoperlerle yolları ayıracak olan yönetim, 19 yaşındaki Atakan Gündüz ile Feyenord'daki kiralık sözleşmesi sona eren Edgar Ie'yi de savunmada 'alternatif' olarak takımda tutmayı düşünüyor.
ORTA SAHAYA 2 TAZE KUVVET!
Orta sahada ise takımdan ayrılan Obi Mikel ile kiralık sözleşmesi sona eren Badou Ndiaye'nin yerlerine takımda direkt oynayabilecek en az iki transfer yapılacak. Sosa'nın durumuna göre bu sayı artabilir. Sol beke Novak'ın da ayrılmasıyla, 1 yabancı ve 1 de yerli sol bek olmak üzere iki alternatif oyuncu ile görüşmeler sürüyor. En iyi verim alınan hücum hattı ise daha güçlendirilecek. Buraya da Sörloth ve Ekuban ile rekabet edecek yabancı bir golcü ve iki kanatta da oynayabilen bir ofansif oyuncu için girişimler var. l Yunus Emre SEL (Fotomaç)
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