08 Ağustos 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Mendoza atağı! Fenerbahçe de istiyordu

Fırtına harekete geçti! F.Bahçe de istiyordu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

Kanat transferi yapmak isteyen , listesine Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Stiven Mendoza'yı aldı. 28 yaşındaki oyuncu için yakın zamanda temasa geçilecek.

Bordo-mavililer, tecrübeli kanat oyuncusu için kısa süre içinde kulübü Amiens ile temasa geçecek. Asıl mevkisi sol kanat olan 28 yaşındaki yıldız isim, ayrıca sağ kanatta, 10 numarada, görev verildiğinde en uçta da oynayabiliyor. Fırtına, Fransız kulübüyle görüşecek, uygun bir fiyat ortamı yakalanırsa oyuncuyu renklerine bağlayacak. Bu arada Le10sports sitesi aynı futbolcu ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini yazdı. Amiens ile 2021'e kadar kontratı olan Mendoza için 3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli biçiliyor. Bu fiyatta indirim bekleniyor.

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SOL AYAĞI RAKET GİBİ

Fırtına'nın renklerine katmak istediği Mendoza sol ayağını mükemmel kullanıyor. Mesafe tanımaksızın sert şutlar atan 28 yaşındaki Stiven, çabukluğuyla kolay faul alıyor.

5 GOL ATTI

Stiven Mendoza geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde 15 karşılaşmaya çıktı. 5 defa fileleri sarsarken, asist yapamadı. 2 defa da sarı kartla cezalandırıldı. (Fotomaç)

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