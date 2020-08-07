Trabzonspor'un Sörloth planı belli oldu!
Bu sezon Trabzonspor'da gol kralı olan Alexander Sörloth, Fırtına'da çıktığı tüm kulvarlarda 33 gol atarken, 11 de asist yaptı. Bordo-mavililer, Norveçli golcüye 20 milyon Euro üzeri teklif gelmesi halinde opsiyonu kullanıp bonservisini alacak.
Trabzonspor'da bu sezon 33 gol+11 asist ile yıldızlaşan Alexander Sörloth için menajerler kapıyı aşındırmaya başladı. Yönetim ise Norveçli golcü için planını belirledi. 20 milyon euro ve üzeri bir teklif olursa, 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılarak Crystal Palace'tan 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi alınıp, üzeri kar olarak yazılacak. Aksi halde ise opsiyon hakkı bu yıl kullanılmayacak. Sörloth'un 1 yıl daha kiralık kontratı var.
ONAZI'DEN SÖRLOTH YORUMU!
Eski Trabzonsporlu Onazi Sörloth için, "Sörloth rakip defansın dengesini bozan çok iyi bir santrfor. Sert ve düzgün şutları, hava toplarında mutlak hakimiyeti var. Yükselişte ama hep zirvede kalmayacak. Bu fırsatı en iyiye ulaşmak adına kullanması gerek" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama