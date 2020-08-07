Trabzonspor'un Sörloth planı belli oldu!

Bu sezon Trabzonspor'da gol kralı olan Alexander Sörloth, Fırtına'da çıktığı tüm kulvarlarda 33 gol atarken, 11 de asist yaptı. Bordo-mavililer, Norveçli golcüye 20 milyon Euro üzeri teklif gelmesi halinde opsiyonu kullanıp bonservisini alacak.

Trabzonspor'da bu sezon 33 gol+11 asist ile yıldızlaşan Alexander Sörloth için menajerler kapıyı aşındırmaya başladı. Yönetim ise Norveçli golcü için planını belirledi. 20 milyon euro ve üzeri bir teklif olursa, 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılarak Crystal Palace'tan 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi alınıp, üzeri kar olarak yazılacak. Aksi halde ise opsiyon hakkı bu yıl kullanılmayacak. Sörloth'un 1 yıl daha kiralık kontratı var.

ONAZI'DEN SÖRLOTH YORUMU!

Eski Trabzonsporlu Onazi Sörloth için, "Sörloth rakip defansın dengesini bozan çok iyi bir santrfor. Sert ve düzgün şutları, hava toplarında mutlak hakimiyeti var. Yükselişte ama hep zirvede kalmayacak. Bu fırsatı en iyiye ulaşmak adına kullanması gerek" dedi.

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