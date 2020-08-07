07 Ağustos 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor için Kouyate iddiası

Kouyate iddiası
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

Merkez orta sahaya transfer yapmak isteyen için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre menajerler bordo-mavililere forması giyen Kouyate'yi önerdi.

Ön liberoya takviye yapacak olan için Cheikhou Kouyate iddiası geldi. 30 yaşındaki oyuncuyu menajerlerin önerdiği belirtiliyor. Senegalli futbolcu, Sörloth'un kiralandığı 'ta forma giyiyor. 'de bu sezon 35 maçta oynayan ve 1 gol+1 asistlik skor katkısı yapan Kouyate, Senegal Milli Takımı'nın da (57 maç/3 gol) gedikli isimlerinden. Kouyate için Sörloth'daki gibi kiralama formülü gündemde.

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