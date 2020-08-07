Trabzonspor için Kouyate iddiası

Merkez orta sahaya transfer yapmak isteyen Trabzonspor için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre menajerler bordo-mavililere Crystal Palace forması giyen Kouyate'yi önerdi.

Ön liberoya takviye yapacak olan Trabzonspor için Cheikhou Kouyate iddiası geldi. 30 yaşındaki oyuncuyu menajerlerin önerdiği belirtiliyor. Senegalli futbolcu, Sörloth'un kiralandığı Crystal Palace'ta forma giyiyor. Premier Lig'de bu sezon 35 maçta oynayan ve 1 gol+1 asistlik skor katkısı yapan Kouyate, Senegal Milli Takımı'nın da (57 maç/3 gol) gedikli isimlerinden. Kouyate için Sörloth'daki gibi kiralama formülü gündemde.

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