Trabzonspor'a transfer müjdesi! Trezeguet ve Nakamba...
Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Trezeguet ile Marvelous Nakamba'dan bordo-mavililere iyi haber geldi. Daily Mail, Aston Villa'nın iki oyuncuyu kiralayabileceğini ve rotalarının Trabzonspor olabileceğini yazdı. İşte detaylar...
Premier Lig'de Aston Villa son hafta ligde kalmıştı. Bu durum kulübün sahipleri Nassef Sawiris and Wes Edens'i fazla memnun etmedi. Kulübün ilk 6'ya oynaması için kesenin ağzını açmaya karar veren ikili, takımı daha büyük yıldızlarla donatmayı hedefliyor. Bunun için de bazı isimlerle yollar ayrılacak. Bunlardan ikisi Trabzonspor'un da gündeminde olan Marvelous Nakamba ile Trezeguet. İngilizlerin prestijli yayın organı Daily Mail de Tom Collomosse imzasıyla yayınlanan haberde iki oyuncunun rotasının Trabzonspor olabileceğini yazdı.
DEAN SMITH ONAY VERDİ
Fotomaç'ın derlediği haberde, Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith'in Premier Lig'e daha uygun oyuncuları kadrosunda görmek istediği belirtildi. Deneyimli menajerin bu sebeple Zimbamveli Marvellous Nakamba ve Mısırlı Trezeguet'nin gidişine onay verdiği kaydedildi. Fırtına, Lisans Kurulu'nun belirlediği harcama limitleri doğrultusunda iki futbolcuyu çok ucuz bedellere kiralayabilirse kadrosuna katmayı düşünüyor. 26 yaşındaki ön libero Nakamba ile 25'lik kanat oyuncusu Trezeguet'ye belirlenen maksimum maaş üzerinden teklif götürülecek.
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