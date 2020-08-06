Trabzonspor ile sözleşmesi biten Çek oyuncu Filip Novak, Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı. 30 yaşındaki bek, "Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile sözleşmesi biten Çek oyuncu Filip Novak, Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Novak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sevgili Trabzonspor! İlk günden senin için savaştığım son maça kadar biliyorsun! Ama hayat zorluklardan ibaret ve ben yenisini kabul etmeye karar verdim. Umarım anlayacaksın. Her şey için teşekkürler #arkadireknovak"

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