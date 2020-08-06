06 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Filip Novak Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı

Novak Trabzonspor'dan ayrıldı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 06.08.2020

ile sözleşmesi biten Çek oyuncu , Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı. 30 yaşındaki bek, "Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

ile sözleşmesi biten Çek oyuncu , Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Novak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sevgili Trabzonspor! İlk günden senin için savaştığım son maça kadar biliyorsun! Ama hayat zorluklardan ibaret ve ben yenisini kabul etmeye karar verdim. Umarım anlayacaksın. Her şey için teşekkürler #arkadireknovak"

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