Trabzonspor'dan Elneny harekatı
Fırtına, Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Mohamed Elneny ile temasa geçti. Mısır kaynaklı haberlede göre yıldız oyuncu Trabzon’a yakın
Teknik direktörlük koltuğuna Eddie Newton'u oturtan Trabzonspor transferde de hareke geçti. Bordo-Mavililer, Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Mohamed Elneny için hareke geçti. Trabzonspor Yönetimi'nin Elneny için Arsenal ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.
TRABZONSPOR CEVAP BEKLİYOR
Beşiktaş'ın da kadroda tutmak istediği oyuncu için temaslara başlayan Fırtına'nın oyuncuya bir rakam önerdiği ve cevap beklediği ifade edildi. Elneny'nin sözleşmesi 2022 yılında bitiyor.
36 MAÇTA 1 GOL VE 4 ASİST
Elneny geçensezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 27 lig maçı, 6 Avrupa Ligi ve 3 Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giydi. Toplamda 1 gol 4 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)
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