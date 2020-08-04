04 Ağustos 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Elneny harekatı

Fırtına'dan Beşiktaş'a dev çalım! Yıldız isimle temasa geçti...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 Giriş Tarihi: 04.08.2020

, ile kiralık sözleşmesi sona eren ile temasa geçti. kaynaklı haberlede göre yıldız oyuncu Trabzon’a yakın

Teknik direktörlük koltuğuna Eddie Newton'u oturtan transferde de hareke geçti. Bordo-Mavililer, ile kiralık sözleşmesi sona eren için hareke geçti. Trabzonspor Yönetimi'nin Elneny için ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.

TRABZONSPOR CEVAP BEKLİYOR

Beşiktaş'ın da kadroda tutmak istediği oyuncu için temaslara başlayan 'nın oyuncuya bir rakam önerdiği ve cevap beklediği ifade edildi. Elneny'nin sözleşmesi 2022 yılında bitiyor.

Fırtına'ya Brezilyalı stoper! Görüşmeler başladı... haberin devamı

36 MAÇTA 1 GOL VE 4 ASİST

Elneny geçensezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 27 lig maçı, 6 Avrupa Ligi ve 3 karşılaşmasında forma giydi. Toplamda 1 gol 4 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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