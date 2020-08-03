03 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ndiaye ve Messias gitti

Ndiaye ve Messias gitti
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.08.2020

Bu sezon şampiyonluğu son haftalarda aldığı kayıplarla kaçıran Trabzonspor'da gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililer yeni sezonda yeni isimlerle yoluna devam etmeyi planlarken, devre arasın kiralık olarak kadroya katılan iki isimle yollar ayrıldı.

Devre arasında kiralanan Ndiaye ve Messias ile yollar ayrıldı. Sadece bir maçta forma giyen Messias'ın kadroda tutmayı düşünmeyen bordo-mavililer, Ndiaye için yaptıkları görüşmelerde ise Stoke City'nin sözleşmede yazan 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunda indirime yanaşmaması nedeniyle yola devam etmeme kararı aldı. Geldiği andan itibaren takımın önemli parçalarından birisi olan Ndiaye'nin de kalmak istediği ancak yönetimin oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini talep ettiği öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Uğurcan Çakır tepkisi! Uğurcan Çakır tepkisi!
Fırtına'ya Brezilyalı stoper! Görüşmeler başladı... Fırtına'ya Brezilyalı stoper! Görüşmeler başladı...
Trabzonspor Eddie Newton ile devam edecek! Trabzonspor Eddie Newton ile devam edecek!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör