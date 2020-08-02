Trabzonspor'dan Jemerson atağı! Görüşmeler başladı...
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, defansını güçlendirmek için harekete geçti. Bordo-mavili ekip, Monaco forması giyen Jemerson'u kadrosuna katmak için Fransız temsilcisi ile görüşmelere başladı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına'da gündem stoper transferi...
Trabzonspor, Fransız ekibi Monaco'nun kadroda düşünmediği ve kamp kafilesine dahil etmediği 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Jemerson için devreye girdi.
Record'da yer alan habere göre; Sporting Lizbon, bir süredir Jemerson için Monaco ile görüşmelerini sürdürüyordu. Monaco'nun istediği 4.8 milyon euro isteğini indirmeye çalışan Sporting Lizbon'un işi, Trabzonspor'un da devreye girmesiyle birlikte zorlaştı.
Trabzonspor'un da Monaco ile Jemerson için görüşmelere başladığı ve bu transferde kararlı olduğu vurgulandı.
MONACO'YA 11 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Atletico Mineiro altyapısından yetişen ve Ocak 2016'da 11 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan sağ ayaklı stoper Jemerson, Monaco'nun yeni teknik direktörü Niko Kovac tarafından kamp kafilesine dahil edilmedi ve transfer listesine kondu. 27 yaşındaki Jemerson, geçen sezon 15 maça çıktı.
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