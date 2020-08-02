02 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Jemerson atağı! Görüşmeler başladı...

Fırtına'ya Brezilyalı stoper! Görüşmeler başladı...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

çalışmalarına başlayan , defansını güçlendirmek için harekete geçti. Bordo-mavili ekip, forması giyen Jemerson'u kadrosuna katmak için Fransız temsilcisi ile görüşmelere başladı.

için çalışmalarını sürdüren Fırtına'da gündem stoper transferi...

, Fransız ekibi 'nun kadroda düşünmediği ve kamp kafilesine dahil etmediği 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Jemerson için devreye girdi.

Record'da yer alan habere göre; , bir süredir Jemerson için Monaco ile görüşmelerini sürdürüyordu. Monaco'nun istediği 4.8 milyon euro isteğini indirmeye çalışan Sporting Lizbon'un işi, Trabzonspor'un da devreye girmesiyle birlikte zorlaştı.

Trabzonspor'un da Monaco ile Jemerson için görüşmelere başladığı ve bu transferde kararlı olduğu vurgulandı.

MONACO'YA 11 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

altyapısından yetişen ve Ocak 2016'da 11 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan sağ ayaklı stoper Jemerson, Monaco'nun yeni teknik direktörü Niko Kovac tarafından kamp kafilesine dahil edilmedi ve transfer listesine kondu. 27 yaşındaki Jemerson, geçen sezon 15 maça çıktı.

Trabzonspor Eddie Newton ile devam edecek! haberin devamı

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