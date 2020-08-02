02 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

En istikrarlı isim Sörloth

En istikrarlı isim Sörloth
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

'un en istikrarlı oyuncusu Alexander Sörloth oldu. 24 golle krallık tacını takan Norveçli futbolcu, 34 haftanın tamamında oynadı.

'un en istikrarlı oyuncusu Alexander Sörloth oldu. 24 golle krallık tacını takan Norveçli futbolcu, 34 haftanın tamamında oynadı. 2 bin 990 dakika oynayarak zirvede yer aldı. Sörloth'u 33 maçta 2 bin 891 dakika ile kaleci Uğurcan Çakır takip ediyor. 3. basamakta 30 karşılaşmada 2 bin 641 dakika ile Filip Novak yer alıyor.
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