31 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor sezona damga vurdu! Son 24 yılın en golcü dönemi

Sezona damga vurdu! Son 24 sezonun...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.07.2020

Cemil Usta Sezonu'nu 2. bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren , ligde 24 sezonun ardından en golcü dönemini yaşadı. Bordo-mavililer 3 kulvarda çıktığı maçlarda rakip filelere 110 gol yolladı.

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren , son yılların en golcü dönemini yaşayıp, 3 kulvarda 110 gol kaydetti. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 34 hafta sonunda 76 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 maçta 24 gol, Avrupa kupalarında da 10 maçta 10 gol olmak üzere, toplam 53 resmi karşılaşmada rakip fileleri 110 kez havalandırmayı başardı.

Karadeniz ekibi, Süper Lig'de sezonu 76 golle en skorer takımı olarak tamamladı.

Trabzonspor'da bir sezon böyle geçti

SON 24 SEZONUN EN GOLCÜ DÖNEMİ

Trabzonspor, 76 golle ligde son 24 sezonun en golcü dönemini geride bıraktı. Bordo-mavili takım, en son ligi ikinci sırada bitirdiği 1995-96 sezonunda 79 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Trabzonspor, ligde 34 haftanın sadece 1'inde gol kaydedemedi. Bordo-mavililer, ligin 10. haftasında Göztepe'ye sahasında 1-0 yenildiği karşılaşmada gol atamadı.

Karadeniz ekibi, kupada ise 9 maçın 1'ini golsüz tamamladı. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda normal süresi 2-0'lık sonuçla biten ve penaltı atışlarıyla elediği Yukatel Denizlispor karşısında gol kaydedemedi.

Şampiyonluk coşkusu soyunma odasına sıçradı! Trabzonspor...

GOLLERDE 5 FUTBOLCU YÜKÜ ÇEKTİ

Trabzonspor'un 110 golünün 78'ini Sörloth, Nwakaeme, Sosa, Novak ve Ekuban attı. Sörloth, 49 maçta attığı 33 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu. Bu futbolcuyu 14 golle Anthony Nwakaeme, 11 golle Jose Sosa, 10'ar golle de Filip Novak ve Caleb Ekuban takip etti.

Trabzonspor tarihine geçti! Eddie Newton... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
CAS'tan Trabzonspor'a kötü haber CAS'tan Trabzonspor'a kötü haber
Trabzon'da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar sokaklara akın etti Trabzon'da şampiyonluk coşkusu! Taraftarlar sokaklara akın etti
Usta yazardan olay sözler! Trabzonsporlu futbolcular yanardağ ordusu gibiydi Usta yazardan olay sözler! "Trabzonsporlu futbolcular yanardağ ordusu gibiydi"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör