Trabzonspor'a Arjantinli orta saha! Teklif yapıldı...
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Bordo mavili ekip, Boca Juniors'ın Atjantinli yıldızı Ivan Marcone'i kiralamak için harekete geçti.
Trabzonspor, orta saha transferinde rotayı Arjantin'e çevirdi. Bordo-mavililer, Boca Juniors oyuncusu Ivan Marcone'yi kadrosuna katmak istiyor.
Karadeniz Fırtınası, Ivan Marcone için kiralama teklifini Boca Juniors'a sundu. Arjantin kulübü, oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor ancak sözleşmede yer alacak 2.5 milyon euro olarak önerilen satın alma opsiyonu için henüz anlaşma sağlanamadı.
Tarafların satın alma opsiyonunda da anlaşması halinde Ivan Marcone Trabzonspor'un yolunu tutacak. 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Boca Juniors ile 16 resmi maça çıktı.
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