13 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Arjantinli orta saha! Teklif yapıldı...

Fırtına'ya Arjantinli orta saha! Teklif yapıldı...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.08.2020

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Bordo mavili ekip, 'ın Atjantinli yıldızı 'i kiralamak için harekete geçti.

, orta saha transferinde rotayı Arjantin'e çevirdi. Bordo-mavililer, oyuncusu 'yi kadrosuna katmak istiyor.

Karadeniz Fırtınası, Ivan Marcone için kiralama teklifini Boca Juniors'a sundu. Arjantin kulübü, oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor ancak sözleşmede yer alacak 2.5 milyon euro olarak önerilen satın alma opsiyonu için henüz anlaşma sağlanamadı.

Tarafların satın alma opsiyonunda da anlaşması halinde Ivan Marcone Trabzonspor'un yolunu tutacak. 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Boca Juniors ile 16 resmi maça çıktı.

Trabzonspor'da transfer taarruzu! Tam 10 isim... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da transfer taarruzu! Tam 10 isim... Trabzonspor'da transfer taarruzu! Tam 10 isim...
17 Ağustos’ta sahaya iniyor 17 Ağustos’ta sahaya iniyor
Fernandes heyecanı Fernandes heyecanı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör