30 Temmuz 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor tarihine geçti! Eddie Newton...

Trabzonspor tarihine geçti! Eddie Newton...
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Giriş Tarihi: 30.07.2020

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor Alanyaspor'u 2-0 yendi ve kupanın sahibi oldu. Bordo-mavililerin teknik sorumlusu Eddie Newton, Fırtına'nın tarihine geçti.

Alanyaspor'u Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ayrılığı sonrası takımın başında sahada yer alan Eddie Newton bordo-mavili takımın tarihine geçti.

Eddie Newton, 1991-92 sezonundan bu yana, Trabzonspor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

1991-92 sezonunda kupayı kazanan kadroyu Belçikalı teknik adam Urbain Braems çalıştırıyordu.

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