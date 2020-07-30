Şampiyonluk coşkusu soyunma odasına sıçradı! Trabzonspor...

Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi finalde Alanyaspor'u 2-0 geçen Trabzonspor oldu. Maç sonrasında futbolcuların sevinci soyunma odasına da taşındı. İşte o görüntüler...

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