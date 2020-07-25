25 Temmuz 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Fırtına Devler Ligi için esecek! İşte Trabzonspor'un Kayseri maçı 11'i

İşte Trabzonspor'un Kayseri maçı 11'i
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.07.2020

Şampiyonluğu kaçıran Fırtına, lig ikinciliği için bugün Kayseri deplasmanına çıkıyor. Trabzonspor'da tek hedef 3 puanı alarak yerini korumak. Kritik maç öncesi teknik direktör Eddie Newton, sahaya süreceği 11'i de kafasında belirledi. İşte detaylar...

Trabzonspor uzun süre zirvede götürdüğü yarışta Başakşehir'e geçilmişti. Karadeniz Fırtınası, şampiyonluğu kaçırdı ancak kendisini Devler Ligi'ne götürecek ikincilik basamağını kaptırmak istemiyor. Bordo-mavililer bugün 21.00'de başlayacak mücadelede ile karşı karşıya gelecek. Tek hedef 3 puanı alarak sezonu ikinci sırada tamamlamak ve Şampiyonlar Ligi sıralamasında kalmak. Bu önemli randevu öncesi Anthony Nwakaeme ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları sürüyor. Kulübenin yeni patronu Eddie Newton maça as 11'le çıkmayı planlıyor. İstediği skoru erkenden alabilirse kupa finalini düşünerek genç oyuncuları sahaya sürecek.

TAMAM MI DEVAM MI?
Trabzonspor'un ligdeki Kayserispor ve kupadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmaları Eddie Newton için farklı bir önem taşıyor. Söz konusu iki mücadelede iyi performansı sonuçlar da takip ederse İngiliz futbol adamıyla yola devam edilme ihtimali var. Kariyerinde , Jose Mourinho, Maurizio Sarri, Roberto di Matteo, Guus Hiddink, Andre-Villas Boas gibi ünlü hocaların yardımcılığını yapan Eddie Newton'un pro lisans teknik direktörlük belgesi de bulunuyor.

NEWTON'IN İLK MAÇI
Fırtına'da Konyaspor yenilgisi sonrasında teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollar ayrılmıştı. Bordo- mavililer, ligin son haftasındaki Kayserispor karşılaşmasına Eddie Newton'ın önderliğinde çıkacak. İngiliz antrenör, kupadaki Alanyaspor maçında da kulübeden takımı yönetecek.

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Djedje, Hasan Hüseyin, Henrique, Mesanovic, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban, Sörloth

GÖZLER KRALLIKTA
Süper Lig'de sezonu kimin gol kralı olarak bitireceği büyük merak konusu. Fırtına'nın süper yıldızı Alexander Sörloth 23 defa ağları sarstı. Alanyaspor'un gol makinesi de 22 defa fileleri havalandırdı. Norveçli yıldız ilk basamaktaki yerini korursa Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili camiadan çıkan 5. gol kralı olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı sınıfı geçti Avcı sınıfı geçti
Trabzonspor'un Kayserispor maçı kadrosu belli oldu Trabzonspor'un Kayserispor maçı kadrosu belli oldu
Abdullah Avcı'dan Trabzonspor'a başarı sözü Abdullah Avcı'dan Trabzonspor'a başarı sözü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör