12 Temmuz 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor ile Denizlispor 40. kez

Trabzonspor ile Denizlispor 40. kez
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor ile , Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek Bugüne kadar 39 maçta karşı karşıya gelen iki takımdan bordo-mavililer 25 galibiyet alırken, Ege temsilcisi ise 7 kez kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

Denizli'deki maçlar

Trabzonspor, 'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu.

Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı Denizlispor, 2-1 kazanmıştı.

Penaltılar hariç tek isabet! haberin devamı


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