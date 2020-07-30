30 Temmuz 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik!

Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.07.2020

final maçında Aytemiz 'u, 2-0 mağlup etti. Maç sonu kupaya uzanan bordo-mavili takımı, Başkan tebrik etti.

final maçında Aytemiz 'u, Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un attığı gollerle 2-0 yendi. Karşılaşma sonunda bordo-mavili takımı, Başkan tebrik etti.

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı:

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