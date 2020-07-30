Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor'u, Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un attığı gollerle 2-0 yendi. Karşılaşma sonunda bordo-mavili takımı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti.

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı:

2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/JAiCXgx1XT