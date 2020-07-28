Uğurcan Çakır için ilk teklif geldi! İşte yönetimin yanıtı
Trabzonspor'un parlayan kalecisi Uğurcan’a Premier Lig’den ilk teklif Sheffield United’dan geldi. Ancak 15 milyon euro yönetim tarafından yeterli bulunmadı.
Trabzonspor'da Onur Kıvrak'tan sonra kaleyi devralan Uğurcan Çakır müthiş bir performans sergilemişti. Avrupa devlerini peşine takan 24 yaşındaki eldiven için ilk resmi teklif Premier Lig'den geldi. Fotomaç'ın haberine göre, sezonu 9. sırada tamamlayan İngiliz temsilcisi, bordo-mavililerin kapısını çaldı ve teklifini sundu. Sheffield United yöneticileri, Uğurcan için 15 milyon euro'luk bir teklif sundu. Bu rakamı yetersiz bulan Trabzonsporlu idareciler ise "Daha yukarılara çıkmanız gerekiyor. Bu paraya Uğurcan'ı göndermemiz imkansız" cevabını verdiler. Sheffield'ın kısa süre içinde teklifini revize ederek bir kez daha Karadeniz ekibiyle masaya oturması bekleniyor.
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