28 Temmuz 2020, Salı

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır için ilk teklif geldi! İşte yönetimin yanıtı

Uğurcan için ilk teklif geldi! İşte yönetimin yanıtı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Trabzonspor'un parlayan kalecisi Uğurcan’a ’den ilk teklif Sheffield United’dan geldi. Ancak 15 milyon euro yönetim tarafından yeterli bulunmadı.

Trabzonspor'da 'tan sonra kaleyi devralan Uğurcan Çakır müthiş bir performans sergilemişti. Avrupa devlerini peşine takan 24 yaşındaki eldiven için ilk resmi teklif 'den geldi. Fotomaç'ın haberine göre, sezonu 9. sırada tamamlayan İngiliz temsilcisi, bordo-mavililerin kapısını çaldı ve teklifini sundu. Sheffield United yöneticileri, Uğurcan için 15 milyon euro'luk bir teklif sundu. Bu rakamı yetersiz bulan Trabzonsporlu idareciler ise "Daha yukarılara çıkmanız gerekiyor. Bu paraya Uğurcan'ı göndermemiz imkansız" cevabını verdiler. Sheffield'ın kısa süre içinde teklifini revize ederek bir kez daha Karadeniz ekibiyle masaya oturması bekleniyor.

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