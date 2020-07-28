28 Temmuz 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçları açıklandı!

Trabzonspor'un Covid-19 test sonuçları açıklandı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak 'a, maç öncesi yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçları açıklandı. Bordo-mavililerde tüm testler negatif çıktı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on altıncısı yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

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