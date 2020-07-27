27 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da gözler CAS’a çevrildi

Trabzonspor'da gözler CAS’a çevrildi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 Giriş Tarihi: 27.07.2020

Fırtına, ligin son haftasında deplasmanda ’u mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu. Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Şimdi gözler ’a çevrildi.

Fırtına, ligin son haftasında deplasmanda 'u mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu. Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Şimdi gözler 'a çevrildi. 'nın verdiği cezası CAS'a taşıyan Trabzonspor, 7-10 gün içinde kararı bekliyor. CAS kararı bozarsa Fırtına gelecek sezon Devler Ligi'nde boy gösterecek.

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