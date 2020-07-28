28 Temmuz 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu futbolcular yemin etti: Kupayı alacağız!

Trabzonsporlu futbolcular yemin etti: Kupayı alacağız!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Oyuncular camianın şampiyonluk özlemini dindiremedi, kupa hasretine son vermek için ‘tek yürek’ oldu. Kaptan Jose Sosa ve arkadaşları “Çok ter döktük. Bu kupayı müzemize getirmeliyiz” dediler.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte bordomavililer gözünü artık Ziraat Türkiye Kupası finaline çevirdi. Şampiyonluk yarışında Başakşehir'in gerisinde kalan Trabzonspor, ligin son haftasında ikinci sıradaki yerini korumak için maçına çıkmıştı. Bu mücadeleden 3 puanla ayrıyan Karadeniz temsilcisi tamamen Alanyaspor ile yarın oynayacağı kupa finaline kilitlendi. Camianın şampiyonluk hasretini dindiremeyen Trabzonsporlu futbolcular kendi aralarında toplantı yaparak 10 yıllık kupa özlemine son vermek için 'tek yürek' oldular.

ŞEHRE BORCUMUZ VAR
Trabzonspor'da kaptan Sosa takım arkadaşlarını toplayarak Alanyaspor maçının önemini anlattı. 35 yaşındaki futbolcu "Bu sezon çok ter döktük. Şampiyonluğu da hak etmiştik ancak olmadı. Şimdi elimizde kupa finali var. Kazanıp, kupayı şehre getirmek bizim borcumuzdur" ifadelerini kullandı. Takımın diğer yıldızları Sörloth, Pereira, Uğurcan, Nwakaeme gibi isimler de bu kupayı mutlaka kazanarak şehre olan borçlarını ödemeleri gerektiğini belirttiler. Bu hırs teknik direktör Newton'ı da mutlu etti.

SÖRLOTH=PALACE
Alexander Sörloth bu sezon tüm kulvarlarda toplam 32 gol attı. Kiralandığı 'ta tüm takım ancak bu rakama ulaşabildi. Norveçli yıldız, kupada ağları sarsması halinde tek başına İngiliz ekibini sollayacak.

FEDERASYONDAN HABER BEKLENİYOR
Trabzonspor yarınki Alanyaspor maçına formasıyla çıkmak istiyordu. Bunun için de 'ye başvuruda bulunmuştu. Federasyonun cevabı bekleniyor. Bordomavililerin bu maça yeni sezon için tasarlanan beyaz forma ile çıkma düşüncesi var. Deplasman forması ise siyah ağırlıklı olacak.

NWAKAEME UMUDU
Fırtına'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme'nin durumu merak ediliyordu. Tecrübeli oyuncunun kupa finalinde mutlaka sahada olmak istediği kaydedildi. Teknik direktör Eddie Newton da planlarını Nijeryalı yıldızın oynamasına göre hazırlıyor.

HIRSLI İDMAN
Bordo-mavili futbolcular, Alanyaspor ile oynayacakları kupa finalinin idmanlarını sürdürüyor. Şampiyonluğu kaçıran futbolcuların, kupayı kazanmak için bir hayli hırslı olmaları antrenmanlara da yansıyor.

(Fotomaç)

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