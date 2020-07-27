27 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ndiaye'de karar yeni hocanın

Ndiaye'de karar yeni hocanın
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 Giriş Tarihi: 27.07.2020

Devre arasında kiralanan Badou Ndiaye bordo-mavili yönetime Trabzonspor’da kalmak istediğini bildirdi. Karadeniz temsilcisi ise kiralık Kamerunlu futbolcu ile ilgili kararı yeni teknik direktöre bıraktı. Yeni anlaşılacak hoca “Kalsın” derse Trabzonspor yönetimi Stoke City ile masaya oturacak.

Devre arasında kiralanan Badou Ndiaye bordo-mavili yönetime Trabzonspor'da kalmak istediğini bildirdi. Karadeniz temsilcisi ise kiralık Kamerunlu futbolcu ile ilgili kararı yeni teknik direktöre bıraktı. Yeni anlaşılacak hoca "Kalsın" derse Trabzonspor yönetimi Stoke City ile masaya oturacak.

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