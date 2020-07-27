27 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Nwakaeme’den abi desteği

Nwakaeme’den abi desteği
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.07.2020

’un yıldızı Anthony Nwakaeme, taraftarların eleştirdiği isimlerden Hüseyin Türkmen’e sahip çıktı. Nijeryalı yıldız hesabından yaptığı paylaşımda “Onu cesaretlendirin ve destekleyin. Ligdeki en iyi savunmacılardan bir tanesi olduğunu göreceksiniz” ifadelerine yer verdi.

'un yıldızı Anthony Nwakaeme, taraftarların eleştirdiği isimlerden Hüseyin Türkmen'e sahip çıktı. Nijeryalı yıldız hesabından yaptığı paylaşımda "Onu cesaretlendirin ve destekleyin. Ligdeki en iyi savunmacılardan bir tanesi olduğunu göreceksiniz" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da gözler CAS’a çevrildi Trabzonspor'da gözler CAS’a çevrildi
Ndiaye'de karar yeni hocanın Ndiaye'de karar yeni hocanın
Abdullah Avcı ile yüz yüze! Abdullah Avcı ile yüz yüze!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör