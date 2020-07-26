Abdullah Avcı Trabzonspor'u yakın takipte! Yardımcılarıyla birlikte izledi
Trabzonspor'un gelecek sezon için teknik direktör adayları arasında bulunan Abdullah Avcı, Kayserispor maçını yardımcılarıyla birlikte izlediği öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Trabzonspor, boşta olan Abdullah Avcı ile görüşmelere başlamıştı. En son Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, yaptığı ön hazırlıklığı da bordo- mavili yönetime iletmişti. Detaylı organizasyon şeması ve planlamasını sunduğu başkan Ahmet Ağaoğlu ile yönetimin kararını bekleyen tecrübeli hocanın dünkü Kayserispor karşılaşmasını da TV'den izlediği öğrenildi. Yardımcılarıyla birlikte bu maçı takip eden Avcı'nın Trabzonspor yönetiminin kabul etmesi halinde yapacağı sunumda dünkü 90 dakikayla ilgili izlenimlerini de aktaracağı ifade edildi. 2019-20'ye başladığı Beşiktaş ile 27 resmi karşılaşmaya çıkan Abdullah Avcı, bu maçların 11'inde galibiyet sevinci yaşamış, 3 beraberlik, 13 yenilgi almıştı. (Fotomaç)
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