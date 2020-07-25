25 Temmuz 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın: Şampiyonlar Ligi Trabzonspor'un hakkı

Şampiyonlar Ligi Trabzonspor'un hakkı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.07.2020

Teknik Direktörü , maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, "3. sırada bitirmek bir başarı değildir, Beşiktaş için başarı değildir ama mevcut şartlarda en iyi senaryo buydu. Oyuncularla becerdik ve bir final gerçekleştirdik. bir ceza almasın, onlar oynasın, onların hakkı." dedi.

Teknik Direktörü , deplasmanda 3-0 kazandıkları maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

ŞAMPİYONLAR LİGİ TRABZONSPOR'UN HAKKI

"3. sırada bitirmek bir başarı değildir, Beşiktaş için başarı değildir ama mevcut şartlarda en iyi senaryo buydu. Oyuncularla becerdik ve bir final gerçekleştirdik. bir ceza almasın, onlar oynasın, onların hakkı."

HİÇBİR ŞEY DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

"Bakın hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Biz elimizden geldiğince camiamıza yardımcı olmak zorundayız. Ben kendi kontratımda elimden geleni yapmaya çalıştım. Tazminat yok. Okumadan, 1.5 senelik kontrat imzaladım."

BAZI OYUNCULARLA DEVAM EDEMEYİZ

"Giden oyuncular, gelecek oyuncular, planlama... Çok zor iş. 3-4 sene önce 90 milyon Euro bütçesi olan bir Beşiktaş vardı, önümüzdeki sene 30-35'e düşmesi lazım. Bazı oyuncularla devam edemeyiz."

"'ın 2 yıl daha kontratı var, 35 yaşında. 36 ve 37 yaşında 2 milyon 700 bin euro kontratı var, sadece Burak'tan bahsediyoruz."

KALEYE YERLİ VE TECRÜBELİ BİR İSİM ALACAĞIZ

"Kaleye yabancı transferi yapmayacağız, Ersin'in yanına yerli tecrübeli bir oyuncu alacağız."

GÖKHAN VE CANER'İN GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ

"Gökhan'a gitsin diye bir şey söylemedik, Gökhan mutluysa burada kalabilir. Gökhan'ın da, Caner'in de gitmesini istemiyoruz. Biz de buradan gittik, yerimiz doldu."

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