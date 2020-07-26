26 Temmuz 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Novak yine golünü attı!

Novak yine golünü attı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.07.2020

Trabzonspor'un skorer sol beki , Süper Lig'in kapanış maçında Kayserispor ağlarını da sarstı.

Bordo-mavili takımın başarılı sol kanat savunucusu kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Çekyalı sol bek dün de Kayserispor ağlarını sarstı. Alexander Sörloth'un vuruşunda kaleci Silviu Lung'dan dönen top Filip Novak'ın önüne geldi. 30 yaşındaki futbolcu mermi gibi vurdu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa Ligi'nde ise 1 golü var. Toplamda 10 defa ağları sarstı.

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