Novak yine golünü attı!

Trabzonspor'un skorer sol beki Filip Novak, Süper Lig'in kapanış maçında Kayserispor ağlarını da sarstı.

Bordo-mavili takımın başarılı sol kanat savunucusu Filip Novak kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Çekyalı sol bek dün de Kayserispor ağlarını sarstı. Alexander Sörloth'un vuruşunda kaleci Silviu Lung'dan dönen top Filip Novak'ın önüne geldi. 30 yaşındaki futbolcu mermi gibi vurdu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa Ligi'nde ise 1 golü var. Toplamda 10 defa ağları sarstı.

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