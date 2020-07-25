Kayserispor 1-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanırken Kayserispor lige veda etti.

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma Fırtına'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı

Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 65 yaptı ve ligi 2'inci sırada bitirdi.

KAYSERİSPOR KÜME DÜŞTÜ

Kayserispor ise mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ve Süper Lig'e veda etti.

SÖRLOTH GOL KRALI OLDU

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Sörloth bu karşılaşmada da fileleri havalandırdı ve 24 golle Süper Lig'in gol kralı oldu. Gol krallığında Sörloth'un en yakın takipçisi 22 golle Alanyaspor'un forveti Cisse'ydi.

TARİHE GEÇTİ

Sörlot böylece Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren futbolcu olarak tarihe geçti.

Norveçli futbolcu ile Trabzonspor, 8 sezon sonra ligde gol kralı çıkarmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada ceza sahasında içerisinde karambolde Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak Lung'ta kaldı.

11. dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Sapunaru'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında Campi'nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

37. dakikada Kvrzic'in ortasında topa uzanan Pedro'nun kafa vuruşu kaleci Uğurcan'dan geri döndü. Yeniden topla buluşan Pedro'nun bir kez daha vuruşunda Uğurcan kalesini gole kapadı.

45+2. dakikada ara pasında topla buluşan Kravets'in vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü.

İkinci yarının detayları geliyor...

NEWTON'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor'da takımın başında sahaya çıkan Eddie Newton, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor müsabakasının 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili ekipte kulüpten ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ardından Eddie Newton takımın başında ilk maçına çıktı.

SOSA 11'E DÖNDÜ

Newton, cezası sona eren Sosa'yı sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Nwakaeme'nin yerine sahaya sürdü.

Newton, sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'yi yedek kulübesine çekerken Joao Pereira'ya görev verdi. Savunmada ise Newton, Da Costa'nın yerine Hüseyin Türkmen'i tercih etti.

Bordo-mavili ekip sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth 11'yle çıktı.

KAYSERİSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 33. haftasında 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de şans bulan Rienstra ve Aksel Aktaş'ın yerine Zoran Kvrzic ile Diego Angelo forma giydi.

Robert Prosinecki, Trabzonspor önünde takımını, Lung, Zoran Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Campanharo, Henrique, Kravets 11'iyle sahaya sürdü.

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