Eddie Newton: Kupayı kazanmak istiyoruz
Trabzonspor hafta içi teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırmıştı. Kayserispor maçında takımın başında olan Eddie Newton, maç sonu yaptığı açıklamada "Kupayı kazanmak istiyoruz" dedi.
Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor başında Kayserispor maçına çıkan Eddie Newton, 90 dakika sonunda şunları söyledi: "Sezonun son maçına iyi hazırlandık ve ligi galibiyetle tamamlamayı başardık. Artık sezon geride kaldı. Şimdi takım olarak düşündüğümüz tek şey Türkiye Kupası'nda oynayacağımız final. Tabii ki kupayı kazanmak istiyoruz. Bu sezonu bir kupayla tamamlamayı hedefliyoruz. Yarından (bugün) itibaren final için hazırlıklara başlayacağız. Oyunculardan da istediğimiz şey, finale konsantre olmaları ve başka bir şey düşünmemeleri. İnanıyorum ki, taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz."
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