26 Temmuz 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor paylaştı! "O artık Süper Lig'in de kralı"

Süper Lig'in de gol kralı Sörloth!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.07.2020

'un bu sezonki yükselişinde büyük pay sahibi olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, Fırtına'da 24 gol attı ve gol kralı oldu. Bordo-mavili kulüp konuyla ilgili paylaşımda bulundu ve "O artık Süper Lig'in de kralı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 34. haftasında 'u 2-1 mağlup eden , sezonu 2. sırada tamamladı. Bordo-mavililerin bu başarısında şüphesiz en büyük pay Alexander Sörloth'un oldu. Sezon başında ekibi Crysatl Palace'tan kiralanan Norveçli santrfor, attığı gollerle Trabzonspor'u coştururken, 24 kez fileleri havalandırarak Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun gol kralı oldu. Alanyalı Papiss Cisse ise 22 golle ikinci sırada kaldı.

REKOR KIRDI!

Avrupa kupaları ve 'nda da 8 golü bulunan Sörloth, toplam 32 gole ulaşarak Trabzonspor formasıyla bir sezonda resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırdı.

Bordo-mavili kulüp de Sörloth'un gol kralı olmasının ardından hesabından paylaşımda bulunarak yıldız ismi övdü. "Kuzeyin Kralı" için yapılan paylaşımda, "O artık Süper Lig'in de kralı" ifadelerine yer verildi.

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