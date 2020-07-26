Trabzonspor paylaştı! "O artık Süper Lig'in de kralı"
Trabzonspor'un bu sezonki yükselişinde büyük pay sahibi olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, Fırtına'da 24 gol attı ve gol kralı oldu. Bordo-mavili kulüp konuyla ilgili paylaşımda bulundu ve "O artık Süper Lig'in de kralı" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, sezonu 2. sırada tamamladı. Bordo-mavililerin bu başarısında şüphesiz en büyük pay Alexander Sörloth'un oldu. Sezon başında Premier Lig ekibi Crysatl Palace'tan kiralanan Norveçli santrfor, attığı gollerle Trabzonspor'u coştururken, 24 kez fileleri havalandırarak Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun gol kralı oldu. Alanyalı Papiss Cisse ise 22 golle ikinci sırada kaldı.
REKOR KIRDI!
Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda da 8 golü bulunan Sörloth, toplam 32 gole ulaşarak Trabzonspor formasıyla bir sezonda resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırdı.
Bordo-mavili kulüp de Sörloth'un gol kralı olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yıldız ismi övdü. "Kuzeyin Kralı" için yapılan paylaşımda, "O artık Süper Lig'in de kralı" ifadelerine yer verildi.
O artık Süper Lig'in de kralı! 👑#KuzeyinKralı #AlexanderSörloth pic.twitter.com/Ir5PcyVNpx— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 25, 2020
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Karşıyaka-Turgutluspor maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı