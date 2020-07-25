Avcı sınıfı geçti
Trabzonspor, A Planı olarak gördüğü Abdullah Avcı ile ilk yüz yüze görüşmeyi yapmıştı. 57 yaşındaki çalıştırıcının yaptığı ön hazırlıklar yönetimin beğenisini topladı.
Bordo-mavıliler yüzüp yüzüp kuyruğuna getirdiği şampiyonluk yarışını son anda kaybetmişti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldıktan sonra gözler yeni hocaya çevrildi. Arayışlar sürerken ilk aşamada düşünülen isim Abdullah Avcı ile ilk yüz yüzde görüşme gerçekleştirildi. Bodrum'da 57 yaşındaki hocanın yaptığı sunumu dinleyen yöneticiler, duyduklarından bir hayli memnun kaldılar. Avcı, bordo-mavili idarecilere oldukça detaylı bir organizasyon şeması hazırlamıştı.
ASLEN KARADENİZLİ
Abdullah Avcı'nın sunumunda A'dan Z'ye nasıl bir şema oluşturacağını ve organizasyonun nasıl işleyeceğine dair bilgileri net bir şekilde idarecilere ilettiği kaydedildi. Trabzonspor yönetimi, başkan Ahmet Ağaoğlu liderliğinde toplanacak ve bu sunumu değerlendirmeye alacak. Bordo-mavililer ardından Abdullah Avcı hakkında son kararı verecek. Deneyimli çalıştırıcının aslen Karadenizli olması ve bölge insanını yakından tanıması da bir başka avantaj olarak görülüyor.
GÖRÜŞMELER SÜRECEK
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı'dan sonra diğer adaylarla da görüşmelerini sürdürecek. Şota Arveladze, Tayfun Korkut, Bayram Bektaş gibi adı geçen tüm isimlerle temas kurulacak. Ardından tüm bu isimler masaya yatırılacak.
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