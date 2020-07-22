Sörloth krallık peşinde
Süper Lig'de 23 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Trabzonspor'un forveti Sörloth, sezonu gol kralı olarak tamamlaması halinde bordo-mavili takımda bu mutluluğu yaşayan 5. oyuncu olacak.
Sörloth, ilk sıradaki yerini koruması halinde Necmi Perekli, Fatih Tekke, Gürcü oyuncu Şota ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren bir diğer futbolcu olarak tarihe geçecek. Karadeniz ekibinde Perekli 1976-77'de 18, Şota 1995-96'da 25, Fatih Tekke 2004-05'te 31, Burak Yılmaz ise 2011-12'de 33 golle kral olmuştu. Norveçli futbolcu ile Trabzonspor, 8 sezon sonra ligde gol kralı çıkarmış olacak.
İKİNCİ YABANCI OLACAK
Sörloth, sezonu gol kralı tamamlaması halinde Trabzonspor'un tarihinde ikinci yabancı gol kralı unvanını elde edecek. Karadeniz ekibinde Şota, tek yabancı gol kralı olarak tarihe geçmişti. Sörloth, ligin son haftasında Hes Kablo Kayserispor karşısında 2 kez fileleri havalandırması durumunda 1995-96'da kral olan Şota'nın (25) gol sayısına ulaşmış olacak. Sörloth; gol sayısı bakımından daha önce Cardozo, Rodallega, Henrique, Jaja ve Vugrinec gibi oyuncuları geride bırakmıştı.
KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİ
Sörloth, Trabzon'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 2014-15'te 13 gol kaydeden 24 yaşındaki forvet, 23 golle kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor. Bu sezon tüm resmi maçlarda 31 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.
EN FAZLA GOL ATAN YABANCI
Sezon başında Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro'ya kiralanan Sörloth, ligde 33 maçta 23, Türkiye Kupası'nda altı karşılaşmada altı, Avrupa'da ise sekiz müsabakada iki gol olmak üzere 47 mücadelede 31 gol kaydetti. 1995-96'da ligde 34 maçta 25 gol atan Şota ise toplamda 28 kez sahne almıştı.
LİGDE 39 PUANLIK KATKI
Fırtına, Sörloth'un gol attığı 18 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Ligde 62 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Norveçli santrforun sahne aldığı müsabakalarda 39 puan elde etti.
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