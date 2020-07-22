Salgın Trabzonspor'a yaramadı
Süper Lig'de 33. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir'in yedi puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını kaybeden Trabzonspor'a salgın dönemi yaramadı.
Bordo-mavililer, Kovid-19 salgını sürecinde özellikle sakatlıkların da etkisiyle önemli puan kayıpları yaşayarak şampiyonluğu kaybetti. Ligin 25. haftasını 52 puanla Başakşehir'in averajla önünde lider kapatan Karadeniz ekibi, salgın sürecinde sekiz maçta iki galibiyet, dört beraberlik ve iki mağlubiyetle 10 puan topladı. İlk 25 haftayı 52 puanla 2.08 puan ortalamasıyla tamamlayan bordo- mavili takım, salgın sürecinde 1.25 ortalamada kaldı.
SKORU KORUYAMADI: 30 PUAN KAYIP
Fırtına, bu sezon öne geçtiği maçlarda 30 puan bıraktı. Bordo- mavililer, ligde maç içerisinde üstünlük sağladığı karşılaşmaların 13'ünden üç puanla ayrılamayarak 9 beraberlik, dört mağlubiyet yaşadı. Ligde 62 puanla ikinci sırada yer alan Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 30 puan kaybederek yara aldı. Trabzon, öne geçtiği karşılaşmalarda Kasımpaşa, G.Saray, Gaziantep, MKE Ankaragücü ile 1-1, G.Birliği, Başakşehir, Beşiktaş, Alanya ve Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor'a (2 maçta) 2-1, İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.
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