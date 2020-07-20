Napoli'den Alexander Sörloth'a dev teklif!
İtalya Serie A'nın dev ekibi Napoli, bu sezon Trabzonspor'da muhteşem performans gösteren Alexander Sörloth'a talip oldu. Çizme ekibinin bu transfer için gözden çıkardığı miktar ise 24 milyon Euro...
Trabzonspor sezon başında Alexander Sörloth'u 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralayarak büyük bir transfer başarısına imza atmıştı.
Bordo-mavili ekiple bu sezon harikalar yaratan Sörloth, gösterdiği üstün performans sonrası Avrupa'nın önde gelen ekiplerini de peşine takmıştı.
SON TALİP ÇİZME'DEN!
Norveçli golcü için son olarak Ada basınından flaş bir iddia geldi. Daily Mail'ın haberine göre Napoli, 24 yaşındaki futbolcunun transferini bitirebilmek adına girişimlere başladı.
Haberin detayarına göre İtalyan ekibi, Alexander Sörloth için 22 milyon pound'u (24 milyon euro) gözden çıkardı. Öte yandan Wolfsburg ve Fiorentina'nın da bu transfer için devrede olduğu ifade edildi.
OPSİYON OTOMATİK DEVREYE GİRECEK
Trabzonspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alexander Sörloth'un önümüzdeki sezon resmi maçların %50'sinde forma giymesi durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı