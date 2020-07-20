20 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Napoli'den Alexander Sörloth'a dev teklif!

Avrupa devi peşinde! Sörloth'a dev teklif
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.07.2020

İtalya Serie A'nın dev ekibi Napoli, bu sezon 'da muhteşem performans gösteren Alexander Sörloth'a talip oldu. Çizme ekibinin bu transfer için gözden çıkardığı miktar ise 24 milyon Euro...

sezon başında Alexander Sörloth'u 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralayarak büyük bir transfer başarısına imza atmıştı.

Bordo-mavili ekiple bu sezon harikalar yaratan Sörloth, gösterdiği üstün performans sonrası Avrupa'nın önde gelen ekiplerini de peşine takmıştı.

SON TALİP ÇİZME'DEN!

Norveçli golcü için son olarak Ada basınından flaş bir iddia geldi. 'ın haberine göre Napoli, 24 yaşındaki futbolcunun transferini bitirebilmek adına girişimlere başladı.

Haberin detayarına göre İtalyan ekibi, Alexander Sörloth için 22 milyon pound'u (24 milyon euro) gözden çıkardı. Öte yandan Wolfsburg ve Fiorentina'nın da bu transfer için devrede olduğu ifade edildi.

OPSİYON OTOMATİK DEVREYE GİRECEK

Trabzonspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alexander Sörloth'un önümüzdeki sezon resmi maçların %50'sinde forma giymesi durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek.

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