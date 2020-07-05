Trabzonspor'da tek hedef 3 puan
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'a tek hedef mutlak 3 puan. Bordo-mavililer böylece zirve yarışını sürdürürken, bir rakibini de elemeyi planlıyor.
Süper Lig'de bugün Galatasaray'a konuk olacak bordo-mavililer galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Camia büyük derbi öncesi sabırsız. Başkanından, hocasına, futbolcusundan taraftarına kadar herkesin aklı bugünkü mücadelede. Trabzonspor, 21.00'de başlayacak karşılaşmada rakibini yenerek kalan 4 haftada şampiyonluk iddiasını daha da artırmayı hedefliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu takıma motivasyon konuşması yaparak İstanbul'dan galibiyetle döneceklerine emin olduklarını iletti. Ağaoğlu "Sizlere hep güvendim. Kalan tüm maçları kazanıp hak ettiğimiz şampiyonluk kupasını kaldıracağız" ifadelerini kullandı.
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