Trabzonspor'dan İstanbul takımlarına geçit yok!

Süper Lig'de son 2 haftada 4 puan kaybeden Trabzonspor, derbilerde ise rakiplerine geçit vermiyor. Bordo-mavililer İstanbul takımlarına karşı 510 gündür kaybetmiyor.

Trabzonspor son 2 haftada 4 puan yitirip taraftarını üzse de İstanbul ekiplerine karşı 510 gündür kaybetmiyor. Son olarak geçen sezon 10 Şubat 2019'da Galatasaray'a karşı deplasmanda 3-1 kaybeden bordo-mavili takım o tarihten bu yana İstanbul ekiplerine yenilmiyor. 12 lig maçında 4 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

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